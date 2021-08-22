شكرا لقرائتكم خبر عن ضغط مباريات الدوري يحرم نجوم الأهلى من زيارة مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق نجوم الأهلى على القيام بزيارة جماعية لزميلهم مؤمن زكريا في منزله عقب نهاية مسابقة الدوري للإطمئنان على صحته لاسيما أن ضيق الوقت بين المباريات منعهم من زيارة الحراق والاكتفاء بالمحادثات الهاتفية فقط.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر في الأعصاب (التصلب الجانبي الضموري) الذي عطل مسيرته الكروية منذ فبراير 2019 ، ولكنه تعرض لأزمة صحية في الأيام الأخيرة عقب اختلال توازنه بمنزله ليتعرض لإرتجاج في المخ وينقل للمستشفى قبل أن يخرج استعداداً للسفر للندن في جولة علاجية جديدة.

وناشد عماد متعب، نجم الأهلى الأسبق، المسئولين بتسهيل إجراءات سفر مؤمن زكريا إلى لندن من أجل استكمال علاجه. وقال متعب فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "كنت اطمئن كالعادة على مؤمن زكريا، لقد مر بأزمة صحية وخرج من المستشفى والأمور حاليًا مستقرة الحمد لله، وأخبرني أنه يجهز أوراقه من أجل السفر الفترة المقبلة".