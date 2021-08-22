شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الدراويش.. ويتوجه للإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته اليوم الأحد، لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غداً الاثنين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه بجهاز الرياضة ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للإسماعيلية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة المباريات الأخيرة للدراويش للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأصفر ضمن خطة حصد نقاط المباراة الثلاث وإنهاء دوامة التعادلات التى سيطرت على نتائج الفريق بالفترة الأخيرة بعد التعادل السلبى مع الأهلى ثم التعادل الايجابى 1-1 مع إنبى بالجولة الأخيرة للمسابقة، وجاء أهداف الشوط الأول عن طريق زياد كمال لاعب فريق انبى في الدقيقة 5 بينما جاء هدف التعادل عن طريق مصطفى جمال لاعب فريق طلائع الجيش في الدقيقة 22 من علامة الجزاء .

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

واستحق فريق طلائع الجيش لقب الحصان الأسود في الموسم الجاري، بعدما قدم أداءً غير متوقع رغم البداية المتعثرة وحالة عدم الاستقرار الفني إلا أنه تحت قيادة عبد الحميد بسيوني نجح في تخطي جميع الأزمات ليتحول إلى فريق أخر ينافس على المراكز المتقدمة بجدول الدوري.