شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب شباب الطائرة تطير إلى إيران اليوم للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير فى الواحدة ظهر اليوم الأحد، بعثة منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة إلى إيران لخوض منافسات بطولة العالم بإيران والمحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر القادم.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من، حازم أشرف وعمرو أحمد وعلى وائل وحمزة الصافى ومعاذ مصطفى وزياد أسامة وعبد الرحمن أحمد وحازم إيهاب وأحمد إبراهيم وياسين محمد ومحمد خالد وأحمد وائل.

بينما يضم الجهاز الفنى، عادل لطفى مديرا فنيا وإسلام على مدرب عام وعبده البحراوى محلل تقنى ومحمد محسن طبيبا للفريق.

ويقع المنتخب فى المجموعة الرابعة التى تضم كلا من، "الأرجنتين وألمانيا وكوبا وجمهورية الدومينيكان التى إعتذرت عن المشاركة "

ومن المنتظر أن يتم حسم نقاط أطراف لقاءات الدومينيكان للفريق المنافس.

يغادر منتخب شباب الطائرة من مطار برج العرب إلى الدوحة للترانزيت لمدة ساعة ونصف قبل الوصول إلى إيران.