الدوري الاسباني | برشلونة العشوائي ينجو من الخسارة أمام أثلتيك بلباو

نجا فريق برشلونة من الخسارة أمام أثلتيك بلباو في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس بالجولة الثانية في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم السبت 21-8-2021.

وانتهت المباراة بنتيجة (1-1)، حيث تقدم المدافع الإسباني اينييغو مارتينيز لأصحاب الأرض في الدقيقة (50)، وتعادل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لفريق برشلونة عند الدقيقة (75).

ودخل برشلونة اللقاء بالتشكيلة التالية: نوربيرتو نيتو – سيرجينو ديست – إريك جارسيا – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري لوبيز – ممفيس ديباي – مارتن برايثوايت – أنطوان جريزمان.

بينما جاءت تشكيلة أثلتيك بلباو كالآتي: جولن اغيريزابالا – انييغو ليكوي – دانييل فيفيان – مكيل بالينزياغا – إينيغو مارتينيز – أوهيان سانسيت – أوناي فينسيدور – داني جارسيا – أليكس بيرنجور – إينياكي ويليامز – إيكار مونياين.

وكان فريق رونالد كومان عشوائي ومتباعد الخطوط، حيث ظهر الخط الدفاعي في وادٍ والهجوم في واد آخر، في المقابل بدأ أثلتيك بلباو المباراة بتركيز من أجل تعويض خيبته في الجولة الماضية بتعادله سلبًا أمام إلتشي.

ولم ينتظر بلباو كثيرًا للوصول إلى مرمى برشلونة، ففي الدقيقة الأولى هدد إينياكي ويليامز الحارس نيتو بتسديدة بعد انطلاقة سريعة، تصدى لها البرازيلي وحولها إلى ركنية.

وجاء رد برشلونة عن طريق برايثوايت الذي أضاع فرصة لا تعوض في الدقيقة (7)، حيث تلقى تمريرة عرضية من ديباي داخل المنطقة، لكن الدنماركي سددها أعلى مرمى بلباو بغرابة شديدة.

استمرت خطورة ويليامز على دفاعات برشلونة فعند الدقيقة التاسعة، راوغ المدافع إيريك جارسيا بمهارة قبل أن يطلق تسديدة كان الحارس نيتو بالمرصاد لتخرج إلى الركنية.

ووقفت العارضة الأفقية سدًا منيعًا في وجه أثلتيك بلباو، حينما حرمت أوهيان سانسيت من زيارة شباك برشلونة وتسجيل هدف التقدم للفريق الباسكي في الدقيقة (11).

وكاد يكلف نتيو فريقه برشلونة الهدف الأول بعدما مرر كرة بالخطأ وصلت إلى ويليامز الذي فشل في وضع الكرة بالشباك، بعد عودة سريعة من فرينكي دي يونج الذي أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة عند الدقيقة (18).

واضطر كومان لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة (31)، حيث خرج بيكيه ودخل بدلًا منه رونالدو أراوخو الذي سجل هدف التقدم للبرسا في الدقيقة (46) ولكنه ألغي بسبب وجود خطأ من برايثوايت على مدافع بلباو.

بلباو يتقدم وبرشلونة يعدل

وكاد برينجور يفتتح التسجيل لفريق أثلتيك بلباو مع بداية الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة (46)، حين سدد كرة مرتدة من الحارس نيتو باتجاه المرمى ولكن المدافع أراوخو ابعد الكرة قبل أن تسكن الشباك.

وخطف المدافع إينيغو مارتينيز هدف التقدم الأول لأثلتيك بلباو في الدقيقة (50)، حينما ارتقى لعرضية مونيايين من الركنية وسدد كرة رأسية سكنت الزاوية اليمنى للحارس نوربيرتو نيتو.

وحرمت العارضة فريق برشلونة من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة (74)، حينما تقدم فرينكي دي يونج إلى منطقة الجزاء وسدد كرة ارتطمت في العارضة الأفقية وخرجت إلى ضربة مرمى.

وبعدها بدقيقة واحدة، أحرز الهولندي ممفيس ديباي هدف التعادل لفريق برشلونة، حينما تلقى كرة من سيرجي روبيرتو وانطلق داخل منطقة الجزاء، وأطلق تصويبة قوية بقدمه اليسرى استقرت أسفل يسار شباك الحارس اغيريزابالا.

وتحصل مدافع برشلونة إريك جارسيا على البطاقة الحمراء في الدقيقة (90)، بعد تدخله العنيف على ويليامز على حدود منطقة الجزاء، ولكن لاعبو أثلتيك بلباو فشلوا في استغلال المخالفة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

ورفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في المباراة الافتتاحية أمام ريال سوسيداد بنتيجة (4-2)، بينما أصبح في رصيد أثلتيك بلباو نقطتين من تعادلين.