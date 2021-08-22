شاهد فيديو اهداف مباراة اتلانتا وتورينو في الدوري الايطالي..البديل بيكولي يحسم فوز القديسين

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شاهد فيديو اهداف مباراة اتلانتا وتورينو في الدوري الايطالي لحساب الجولة الأولى، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 21 أغسطس 2021.
هز البديل الشاب “روبرتو بيكولي” الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح أتلانتا الفوز بنتيجة 2-1 على مضيفه تورينو، في المباراة التي جمعتهم على ملعب أولمبيكو دي تورينو.
وافتتح لويس موريل، ثالث هدافي الدوري في الموسم الماضي خلف كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو، التسجيل بتسديدة قوية بعد ست دقائق.
وشارك أندريا بيلوتي هداف تورينو وقائده كبديل ليدرك التعادل في الدقيقة 79 عندما سدد كرة بعيدة المدى غيرت اتجاهها ومرت من فوق خوان موسو حارس أتلانتا حيث بدا صاحب الأرض في طريقه للحصول على نقطة مستحقة.
لكن أتلانتا، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين للإصابة، انتزع الفوز بواسطة بيكولي، البالغ عمره 20 عاما والذي لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع سبيتسيا، وهو هدفه الأول مع الفريق.
يذكر ان اتلانتا كبد فريق تورينو أول خسارة على أرضه في الموسم الماضي بالجولة الثانية بنتيجة (4-2)، وبشكلٍ عام لم يعرف رجال جاسبريني الخسارة في أول مباراة خارج ملعبهم سوى في مرة واحدة، وفازوا في مباراتين، وتعادلوا في واحدة، بمتوسط أهداف 5.25 في المباراة الواحدة.
وينقل بث مباشر مباراة اتلانتا وتورينو في الدوري الايطالي، على قناة بي إن سبورتس 2 الفرنسية، وسبورت 1 المجرية، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.
شاهد فيديو اهداف مباراة اتلانتا وتورينو في الدوري الايطالي
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