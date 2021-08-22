شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: وضعنا خطة لتطوير أطباء الدوري المصري للتعامل مع الحالات الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي بالمنتخب الوطنى، أنه تم وضع خطة تقوم على دورات تدريبية، بحضور رئيس اللجنة الطبية السابق في الاتحاد الإنجليزى، من أجل تطوير قدرات الأطباء في أندية الدورى المصرى للتعامل مع الحالات الخطيرة.

وقال أبو العلا، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة": نظمنا دورات بحضور 1500 طبيب مصرى لتطوير الطب الرياضى، ومعنا أطباء من الأهلى والزمالك ومختلف الأندية، عدد أفراد الجهاز الطبى في المنتخب 5 أفراد.

وأضاف: لدينا كفاءات طبية كثيرة، ولكن الفكرة في النظام مهما كانت مهارتك، عندما تكون في الملعب ومسؤولا كيف تتصرف مع حالات مثل الأزمات القلبية وفقدان الوعى والكسر المضاعف، كيف تتعامل معها في دقائق لتنقلها إلى المستشفى خلال دقائق، وأغلبية رؤساء الأجهزة الطبية في الأندية المصرية "دكاترة عظام".

واختتم: كل الأطباء تجاوبوا مع الدورة التدريبية، وهذه أول مرة نجتمع كأطباء المنتخب والأهلى والزمالك وباقى الأندية والجميع يشارك بتواضع.