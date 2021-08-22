شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوى صفحة المقاصة استعداداً لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة مباراة مصر المقاصة استعداداً للقاء القادم أمام غزل المحلة، والمقرر إقامته الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويسعى ذئاب الجبل لرد الاعتبار أمام زعيم الفلاحين، حيث كانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز غزل المحلة بهدف نظيف على المقاولون في ملعب عثمان أحمد عثمان.

ويأمل المقاولون في انهاء الموسم الجارى في مركز يليق بذئاب الجبل بعد بداية صعبة للفريق، حيث دخل المقاولون في دائرة الخطر قبل أن يحقق انتصارين متتاليين ويؤكد بقاؤه في الدورى.

ويترقب مسئولو المقاولون العرب موقف نجوم الدكة في القطبين من الأهلي والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي القادم للتعاقد معهم من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون أجل ملف الصفقات الجديدة بشكل مؤقت حتى الاطمئنان على الفريق في جدول الدوري.

وشدد عادل على أن المقاولون لن يتخلى عن أي لاعب من العناصر الأساسية بالفريق وفي مقدمتهم محمد مجلي لاعب وسط الفريق، بعدما ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.