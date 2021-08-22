شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية السابق بالاتحاد الإنجليزى: زرعنا جهازا فى قلب اريكسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مايكل هيلى، رئيس اللجنة الطبية السابق بالاتحاد الإنجليزى، أن أطباء الدوري المصري يمتلكون خبرات طبية كبيرة يمكنهم تطويرها، ويتواجد هيلي في مصر على هامش إقامة دورات تدريبية للأطباء في الأندية المصرية لتجهيزهم للتعامل مع الحالات الصعبة والطارئة.

وقال مايكل هيلى، في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة": الهدف من وجودى هو تقديم برامج تدريبية طبية للأجهزة الفنية بالدورى من أجل التعرف على الأسلوب الذى يتم به التعامل من جانب الطب الرياضى في تحسين الحالة الطبية للاعبين والتعامل مع المواقف خاصة التى تؤثر على الحياة، ونحاول نقل ما يحدث في الملاعب الأوروبية.

وأضاف: في اليوم الأول للدورة التدريبية تواصلت مع الأطباء، ووجدت أن لديهم مهارات كبيرة جدا، ومنهم جراحون وأطباء لديهم خبرات أكبر منى، ويمكنهم تطوير هذه المهارات، وسنستمر في دراسة الحالات المهددة للحياة مثل الحالات الطارئة والأزمات القلبية وإصابات العمود الفقرى.

وتابع متحدثا عن حالة إريكسن، لاعب منتخب الدنمارك، الذى سقط فجأة خلال مباراة منتخب بلاده فيى يورو 2020: نعمل أيضا على تجهيز اللاعب المصاب قبل الوصول للمستشفى، كانت هناك مشكلة في القلب لدى إريكسن لاعب الدنمارك، ولكن الفحص لم يحدد المشكلة التى عانى منها، وبقاؤه على قيد الحياة كان بسبب الاستجابة السريعة وكل دقيقة لها ثمن والدقيقة التى تضيع تقلل فرص النجاة 10%، كل الإجراءات تم تنفيذها بسرعة كبيرة جدا في حالة إريكسين، وأعتقد أنه الآن هناك جهاز تم زرعه في قلبه لتنظيم ضربات القلب وهذا طمأن أهله ومحبيه.