شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري حمرون ينتظم اليوم في تدريبات فاركو.. وودية جديدة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الأحد، المهاجم الجزائرى رزقى حمرون الوافد الجديد لنادى فاركو في تدريبات فريقه استعداداً لإنطلاق الموسم الكروي الجديد ،حيث وضع الجهاز الفني بقيادة مجدى عبد العاطى برنامج خاص لتجهيز اللاعب فنياً وبدنياً خلال المرحلة القادمة.

وأعلن نادي فاركو تعاقده مع المهاجم الجزائري رزقي حمرون لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري، ويعد حمرون هو أول صفقات نادي فاركو، بعد أن جاء على قائمة المطلوبين من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطي لتدعيم صفوف الفريق.

في سياق أخر، يخوض فاركو مباراة ودية الخميس المقبل لم يتحدد طرفها الثانى بعد ، حيث حصل اللاعبين على أجازة من التدريبات يومى الجمعة والسبت عقب الفوز على فريق بدر ودياً عصر الخميس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويضم الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى كلا من : عاطف حنفى مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدى وهبى طبيب الفريق، محمد حمدى أخصائى إصابات ملاعب، عادل الفلكى مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.