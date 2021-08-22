شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبرز تألق التحكيم المصري في نهائي البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز الاتحاد المصري لكرة القدم الإشادة التي تلقاها طاقم التحكيم المصري، بقيادة محمود البنا، في نهائي كاس العرب للأندية "البطولة العربية"، والذى جمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي.

وكتب الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي: "تلقى طاقم التحكيم الذي أدار المباراة النهائية لبطولة محمد السادس للأندية العربية بقيادة المصري محمود البنا ومساعديه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر الحكم الرابع وجهاد جريشة حكم فيديو إشادة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأعضاء الفيفا ورؤساء عدد من الاتحادات الأهلية".

وكانت المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية التي أقيمت بمدينة الرباط المغربية قد انتهت بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي 4-4 قبل أن يحسمها الرجاء المغربي بضربات الترجيح.

وغاب الدولى المصرى أحمد حجازي عن نهائي البطولة العربية، بسبب تراكم الإنذارات، بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة أمام الشباب السعودي، وإنذار في الإياب، ورغم ذلك سافر حجازي رفة بعثة فريقه، التي اتجهت إلى مدينة الرباط بالمغرب، لمساندة زملائه في النهائي.

أحرز برونو هنريكي هدف التقدم لصالح اتحاد جدة فى الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، ثم أدرك إلياس حداد التعادل للرجاء البيضاوى بعدها بدقيقة، قبل أن ينجح محمود بنحليب فى تسجيل الهدف الثانى للفريق المغربى بالدقيقة 13 من زمن المباراة.

وأدرك رومارينيو هدف التعادل لاتحاد جدة عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 29 من زمن المباراة، ثم سجل زكرياء الوردي الهدف الثالث للرجاء المغربى في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى، سجل المهاجم البرازيلي رومارينيو الهدفين الثالث والرابع لصالح اتحاد جدة في الدقيقتين 53 و64 من ركلة جزاء، فيما أحرز سفيان رحيمى هدف التعادل الرابع للرجاء بالدقيقة 50 من زمن اللقاء.