شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان بعد تألق ابنه: لديه طموح وموسيماني رفض الوقوف أمام حلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، ووالد أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي المعار إلى ألتاي التركي، عن سعادته الكبيرة بتألق نجله مع فريقه الجديد وتسجيله هدفا في أول ظهور له مع فريقه.

وقال ياسر ريان، في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة": أشكر إدارة الأهلي وسيراميكا على منح الفرصة لأحمد ياسر ريان للاحتراف، وأشكر ضياء السيد على مجهوده مع نجلى، وأشكر أحمد مجاهد على إرسال البطاقة الدولية بشكل استثنائى لعدم وجود فترة قيد.

وأضاف: أحمد ابن النادي الأهلي وعندما يعود سيعود على الأهلى، ولكن هذه خطوة كنت أتمناها له وستفيد المنتخب، والبداية اليوم كانت مميزة، وسجل هدفا من أفضل أهدافه حتى التى سجلها في الدوري المصري.

وتابع: أحمد لديه طموح ويريد الوصول لأعلى شيء، وطموحه لا يتوقف على الدوري التركي، ولكن ينظر إلى أعلى من ذلك، وأتمنى أن يكون له دور كبير مع المنتخب، وهو مجتهد ظهر بشكل جيد مع الجونة وسيراميكا.

واختتم: موسيماني قال إن نسبة مشاركة أحمد ريان لن تكون مائة بالمائة، ولو أمامه فرصة احتراف لن أقف أمامه.