شكرا لقرائتكم خبر عن كشري: يشرفني البقاء مع الإنتاج في القسم الثاني والحكم ظلمنا أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشري، المدير الفنى للإنتاج الحربي، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمى في مباراته مع الاتحاد السكندري، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وهو ما أكد هبوط الانتاج رسميا.

وقال كشري، في تصريحات لجمهور الثالثة: حكم المباراة طردنى ومنح اللاعبين 4 إنذارات، وفى موقف قال لى كلمة غريبة جدا، وهي "أنا كنت جاى أطردك لأن الولد خلف المرمى لم يسرع بإرسال الكرة، هل أنا عامل ليقول لى الحكم ذلك"، وحتى الهدف الذى سجله الاتحاد كانت اللعبة فاول لنا من وسط الملعب، واعترضنا واستمر اللعب، نحترم التحكيم لكن لا يجوز أن يحدث هذا، اليوم ضاع مجهودى وتعبى.

وأضاف: لدينا مباراة مع الزمالك الدوافع كانت ستكون أكبر لو كان هناك هدف البقاء، ولكن سنقدم مباراة شريفة قدر استطاعتنا وسنقدم ما علينا هذا هو الاحترام وسنقدم مباراة قوية رغم الظروف والحالة المعنوية.

وتابع: جمعت مع فريق الإنتاج 19 نقطة في الدور الثانى، دائما كان الإنتاج يجمع أغلب نقاطه في الدور الأول؛ لأن الدور الثانى أصعب، وهذه النقاط كانت أكثر من النقاط التى جمعتها مع أسوان، وقدمت أكثر مما قدمته مع أسوان، لكن وضع الفريق كان صعبا.

واستطرد: هناك فرق كبيرة بحجم سيراميكا والمقاصة جمعت 6 نقاط فقط، بينما حصدت أنا 13 نقطة، لم أخسر إلا من الأهلي، والجميع شاهد على ما قدمناه أمام الأهلي، وأشكر كل اللاعبين والمنظومة، حتى المباريات التى خسرناها حظينا بإِشادة واحترام الجميع.

وعن مباراة الاتحاد قال كشرى: كسبنا الاتحاد حتى الدقيقة 87، وسأكمل مع الفريق، وهناك عقد يربطنى بالنادى، وأترك القرار للإدارة لأن عقدى يمتد حتى الموسم المقبل، ويشرفنى البقاء مع الانتاج، تلقيت عروضا من أندية القسم الثانى، ولكنى لم أوافق.

واختتم مدرب الإنتاج: أتولى الفرق في ظروف صعبة، ومع ذلك أفوز على أندية كبيرة، الموسم الماضى كسبت المقاولون والزمالك، والموسم الجارى كسبت المقاصة وغزل المحلة في المحلة، ولم أخسر في آخر 9 مباريات سوى أمام الأهلي.