شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. علي ماهر يجدد عقده مع المصري البورسعيدي لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عقده مع الفريق لمدة موسم، ليحسم الجدل ويقود الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل محليا وقاريا، بعد تأهل المصري للكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تجديد عقد على ماهر في حضور كل من: سمير حلبية رئيس النادي البورسعيدي وسيد مرعي وميدو حزين وكلاء اللاعبين.

وسادت حالة من الارتياح الكبير أرجاء النادي المصري البورسعيدي من نتيجة قرعة الدور الثاني من الكونفدرالية الأفريقية، بعدما ضرب الفريق البورسعيدي موعدا مع الفائز من بطلي أوغندا وإثيوبيا في الدور التمهيدي الذى تم إعفاء المصري منه.

وأبدى الجهاز الفني للفريق بقيادة على ماهر ارتياحه لمواجهة الدور الثاني، مؤكدا احترامه لجميع المنافسين حتى يصل الفريق البورسعيدي لأبعد مرحلة في البطولة، وخاصة المشهد الختامي وترويض اللقب القاري الأول.

وأقيمت قرعة الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية للموسم الجديد 2021 – 2022 فى القاهرة، وسيلعب النادي المصري مع الفائز من سلطات الموارد الأوغندى والبن الإثيوبي اللذين سيتقابلان فى الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية والمتأهل يواجه المصري البورسعيدي.