شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. "المسابقات" تعلن إقامة مباراة دجلة وسيراميكا 24 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكيدا لما نشره الخليج 365 قبل قليل، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة والنصف من مساء يوم 24 أغسطس الحالي بدلا من إقامتها يوم 23، على أن تقام مباراة الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي في التوقيت نفسه.
في المقابل تقرر إقامة مباراة أسوان مع سموحة في التاسعة مساء يوم 24 أغسطس بدلا من إقامتها في السابعة مساء، بعد تأكيد هبوط زهرة الجنوب للقسم الثاني ووداع دوري الأضواء والشهرة رسميا.
وعلم ”الخليج 365” أن المباراة تم تأجيلها بقرار من لجنة المسابقات، علما بأن المنافسة على النجاة من الهبوط هذا الموسم انحصرت على تذكرة واحدة حائرة بين دجلة والبنك الأهلى، حيث يملك الأول 28 نقطة، ويملك الثاني 33 نقطة، وتتبقى لكل فريق منهما مباراتان.
البنك الأهلى يحتاج الفوز في واحدة من المباراتين المتبقيتين، هما الاتحاد السكندري والزمالك، وهما مواجهتان صعبتان للغاية على كتيبة خالد جلال، فيما يحتاج دجلة الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام سيراميكا والإنتاج الحربي مع تعثر البنك الأهلى في المباراتين.
وفي حال فوز دجلة في المباراتين وهزيمة البنك الأهلى في مباراة والتعادل في أخرى سيتعادل الفريقان في عدد النقاط، لكن فارق المواجهات المباشرة سيمنح دجلة تذكرة البقاء الوحيدة المتبقية، حيث تعادل مع البنك الأهلي، وفاز عليه في مباراتي الدور الأول والثاني هذا الموسم.