شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. "المسابقات" تعلن إقامة مباراة دجلة وسيراميكا 24 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا لما نشره الخليج 365 قبل قليل، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة والنصف من مساء يوم 24 أغسطس الحالي بدلا من إقامتها يوم 23، على أن تقام مباراة الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي في التوقيت نفسه.

في المقابل تقرر إقامة مباراة أسوان مع سموحة في التاسعة مساء يوم 24 أغسطس بدلا من إقامتها في السابعة مساء، بعد تأكيد هبوط زهرة الجنوب للقسم الثاني ووداع دوري الأضواء والشهرة رسميا.