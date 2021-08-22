شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد: فضلت الزمالك عن بيراميدز لأنني لا أحب الطموح المحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصري، أنه فضل الانتقال إلى نادي الزمالك في الموسم المقبل عن البقاء في المصري أو الانتقال إلى بيراميدز.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كنت ألعب في ناد كبير مثل المصري، وسوف أنتقل إلى نادي كبير آخر بحجم الزمالك، وهو تحد كبير، وأنا أعشق التحديات دائما".

وأضاف: "فضلت عرض الزمالك على عروض أخرى أكبر، لأن الأهلي والزمالك هما الأكبر في أفريقيا مع احترامي لباقي الأندية"، مؤكدا: كنت أمتلك عرضا من بيراميدز لكنني اخترت الزمالك لأنني لا أحب أن يكون لي طموح محدود، بعدما شاركت مع المصري في الكونفدرالية.

وتابع: "أريد المنافسة على الدوري وإفريقيا مع الزمالك في الموسم المقبل، ويرغب في أن يكون له دور مع الفريق الأبيض".

وينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع المصري بنهاية الموسم الحالي، وسجل 14 هدفا في 34 مباراة مع الفريق البورسعيدي ويتواجد في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري.