شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: مكافأة التتويج بالدوري ستكون مختلفة عن اللائحة وبدأنا سداد الغرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق جبريل، عضو لجنة إدارة نادي الزمالك، كواليس أزمة باتريس كارتيرون، المدير الفني، مع محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأبيض.

وقال جبريل، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون نايم سبورتس: "هناك التزام داخل الزمالك بشكل كبير، وهذا لا يمنع حدوث أمور استثنائية قد تكون لها أسباب نقدرها، لكن يجب ألا تحدث هذه الأمور في مثل هذا التوقيت، كارتيرون سيكتب تقريره بعد نهاية الدوري، وسيقدمه للإدارة من أجل مناقشته".

وأكد أنه ليس من السهل أن تتحسن الأمور المالية بشكل سريع، ولكننا قمنا بتنظيمها، الأمر يحتاج الهدوء والتخطيط والاستقرار؛ لأن هذه العوامل تجلب كل شيء إيجابي، وخططنا للنظام المالي حتى شهر نوفمبر، ومستعدون للتجديدات التي سنفتح ملفاتها بعد نهاية الموسم.

وشدد على أن مكافأة تتويج الزمالك بدرع الدوري ستكون مختلفة عن اللائحة، والدوري حتى الآن ما زال في الملعب ولم يُحسم بعد، وبغض النظر عن المكافأة التشجيعية للاعبين فأنا أراهم يؤدون برجولة، وقدمنا كل عناصر النجاح من أجل التتويج بالدوري".

واختتم تصريحاته قائلا: "إدارة الزمالك بدأت تسديد غرامات بعض القضايا المرفوعة على الزمالك، والتي ليس لنا ذنب فيها، وسنعلن كل شيء بعد نهاية الدوري".