شكرا لقرائتكم خبر عن كشري بعد هبوط الإنتاج: سنقدم أفضل ما لدينا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كشري، المدير الفني للإنتاج الحربي، إن فريقه عاني من ظروف صعبة، موضحا أنه يشكر اللاعبين والجهاز المعاون على الروح والأداء في الدور الثاني من المسابقة، مشيرا إلى أن عقده مستمر حتى الموسم القادم، وقرار استمراره في يد الإدارة.

وأضاف كشري، في تصريحات تليفزيونية: "الإنتاج الحربي اتظلم تحكيميا هذا الموسم على الرغم من تواجد الـVAR والحكم "العدوي" تحدث معي بشكل غير لائق في مباراة الاتحاد وقالي "هطردك"، قولتله "أنا مش عامل".

تابع كشري:"تعرضت للإيقاف أمام الزمالك بعد طردي في مباراة الاتحاد، كما حصل 4 لاعبين من فريقي علي إنذارات لا أساس لها من الصحة ومن المؤكد أن هبوط الفريق سيؤثر "سلبيا" علي دوافع ومعنويات اللاعبين أمام الزمالك لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا "حفاظا على شرف المهنة".

ويواجه نادى الزمالك نظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 9 مساء على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى، ويحتاج الزمالك الفوز فى هذه المباراة لحسم بطولة الدورى الـ13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.

وودع فريق الإنتاج الحربي مسابقات الدوري المصري الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذي حققه الفريق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27، ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين، وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين، ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.