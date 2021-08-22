شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يمنح عصام صبحي الاستغناء الخاص به رغم سريان عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقدمت إدارة نادي المقاصة على خطوة منح عصام صبحي، ظهير أيمن الفريق الفيومي، الاستغناء الخاص به للرحيل عن النادي، رغم سريان عقده لمدة موسمين آخرين.

وعقد عصام صبحي جلسة مع مسئولي المقاصة طالبهم خلالها بالرحيل المجاني رغم تبقّي موسمين في عقده، وهو ما رحبت به إدارة النادي الفيومي، ومنحت اللاعب الاستغناء الخاص به، ووافقت على عدم استكمال المدة المتبقية من الموسم الحالي مع النادي الفيومي.

ويراقب مسئولو نادي المقاصة عددا من ناشئي الأهلي والزمالك الذين سيبتعدون عن صفوف القطبين بنهاية الموسم الحالي، من أجل التعاقد معهم وتدعيم صفوف الفريق الفيومي في الصيف المقبل.

ويرغب مسئولو المقاصة في التعاقد مع اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين في القطبين خاصة من مواليد 99، والذين سيتم رفع أسمائهم من قائمة الأهلي والزمالك في الموسم المقبل، لينضموا للنادي الفيومي مجانا.

ويتطلع مسئولو المقاصة إلى تدعيم صفوفهم بشكل جيد من الصفقات الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد وسد الثغرات الموجودة في مختلف المراكز، بخلاف ضمان البقاء في دوري الأضواء والشهرة بالموسم المقبل، عقب الوصول للنقطة 37 من عمر مسابقة الدوري.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة بقيادة محمد عبد الجليل على منح الفرصة للاعبين البدلاء خلال الفترة المتبقية من عمر منافسات الدوري المصري للموسم الحالي، في ظل وجود أكثر من لاعب لم يحصل على فرصة كافية على مدار الموسم الحالي، من أجل تحديد مستقبله من البقاء في صفوف الفريق الفيومي أو الاستغناء عنه في الصيف المقبل.

ويوجد أكثر من لاعب يرغب الجهاز الفني في منحهم فرصة المشاركة في المباريات المتبقية، مثل محمود فهمي المهاجم، وأحمد السعيد متعب الظهير الأيسر، وغيرهما من باقي اللاعبين، وكذلك منح الفرصة للحارس محمد كوكو وغيره من باقي اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي.