شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدري: سأقاتل أمام الزمالك ووالدتي تتمناني في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى البدري، مهاجم الإنتاج الحربي، أنه لا يعلم شيئا عن العروض التى وصلت النادى لشرائه فى الموسم الجديد.

وقال البدري، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه لا يفكر مطلقا فى أى عروض، لكن والدته تتمنى أن يوقع للأهلى لحبها الكبير للنادى.

وعن مباراة الزمالك، قال: "سأقاتل حتى آخر نفس، ولو هنلاعب أى نادى مش الزمالك هموت نفسى ومش هنفرط فى أي بنط حتى بعد الهبوط".

وودع فريق الإنتاج الحربي مسابقات الدوري المصري الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذي حققه الفريق أمس مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.

وأنهى الإنتاج الحربي موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية ليصعد للدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية.

ونجح طارق يحيى مع الفريق في موسمه الأول بالدوري الممتاز الذي أنهاه في المركز السابع برصيد 41 نقطة، ولكن لم يستمر يحيى في منصبه سوى لذاك الموسم فقط؛ لتفضيله الانتقال للنادي الصاعد حديثا وقتها، وهو فريق مصر المقاصة.