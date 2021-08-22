شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: تركيزي في بقاء دجلة بالممتاز.. وجنش خانه التعبير مع كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة ومدير الكرة بالنادي، أن فريقه يحاول تخطي عقبة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية ونستمر في الدوري الممتاز، مؤكدا أن الإرادة والتركيز سر نجاحه مع دجلة.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "دائما من يظهر بمستوى طيب تصله العروض وتراقبه الأندية وتبدأ التحرك من أجل ضمه، ونحتاج مجهودا كبيرا وتعبا من أجل البقاء وكل تفكيري وشغلي الشاغلي هو كيف يبقى وادي دجلة في الدوري الممتاز.

وأضاف: "خطتي البقاء في الملعب الموسم المقبل ومنصب مدير الكرة لأخذ الخبرات، وأتمنى أن أستمر في الموسم المقبل مع دجلة، ولو لم يحدث من الوارد أن أتواجد في مكان آخر".

وعن أزمة محمود جنش وكارتيرون بالزمالك قال: "جنش خانه التعبير في الكلام لأن التوقيت مهم في توفير استقرار للفريق، وأن يعمل الجميع ويشعر بأن الكل في ظهره، وكنت أرى أن جنش يشجع أبو جبل في مباراته أمامنا، ولم أكن أتخيل أن يكون هذا هو رد الفعل".

وتابع: "جنش كان يرغب في أن يكون متواجدا ورجله في الملعب، وأن يكون له الشرف في التتويج بالدوري، وهو مساهم مع الفريق في التتويج به، وما حدث هو حماس من اللاعب، ولكن عليه حساب التوقيت جيدا من أجل استقرار فريقه والحفاظ على الجماعية في النتائج".