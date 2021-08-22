شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة سيراميكا ودجلة لمدة 24 ساعة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة دجلة وسيراميكا لمدة 24 ساعة، لتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل بدلا من يوم الإثنين.

وعلم الخليج 365 أن المباراة تم تأجيلها بقرار من لجنة المسابقات، علما بأنه انحصرت المنافسة على النجاة من الهبوط هذا الموسم على تذكرة واحدة حائرة بين دجلة والبنك الأهلى، حيث يملك الأول 28 نقطة، ويملك الثاني 33 نقطة، وتتبقى لكل فريق منهما مباراتان.

البنك الأهلى يحتاج الفوز في واحدة من المباراتين المتبقيتين، هما الاتحاد السكندري والزمالك، وهى مواجهات صعبة للغاية على كتيبة خالد جلال، فيما يحتاج دجلة الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام سيراميكا والإنتاج الحربي مع تعثر البنك الأهلى في المباراتين.

وفي حال فوز دجلة في المباراتين وهزيمة البنك الأهلى في مباراة والتعادل في أخرى سيتعادل الفريقان في عدد النقاط، لكن فارق المواجهات المباشرة سيمنح دجلة تذكرة البقاء الوحيدة المتبقية، حيث تعادل مع البنك الأهلي وفاز عليه في مباراتي الدور الأول والثاني هذا الموسم.