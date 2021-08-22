شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الزمالك لم يرسل "فلوس" سيف الجزيرى وهندور على مصلحتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون، سعادته ببقاء الفريق بالدورى الممتاز فى هذا الموسم الصعب، مؤكدا أن الحديث عن مصير الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس سابق لأوانه، لكن الاتجاه داخل النادى هو استمرار النحاس والتجديد له.

وقال عادل، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لم يرسل قيمة شراء سيف الجزيرى حتى الآن، من أجل تفعيل الشراء وقيمتها 12 مليون جنيه، رافضا فكرة الحصول على لاعبين من الزمالك بدلا من هذا المبلغ.

وأضاف: "عايزين فلوس، وزى ما حصل مع الأهلي فى صفقة طاهر طاهر هنعمل مع الزمالك فى سيف الجزيرى".

وتابع: "جايلنا عروض لسيف الجزيرى بأرقام افضل من الزمالك ولكننا منتظرين موقف الزمالك احتراما لكلمتنا معه لكن ننتظر نهاية الموسم وإذا لم يرسل الزمالك المبلغ سنبحث عن مصلحتنا".

وواصل فريق المقاولون العرب انتصاراته في مسابقة الدورى العام، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالى، عقب تغلبه على ضيفه مصر المقاصة خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهى بفوز ذئاب الجبل أصحاب الأرض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف المقاولون أمير عابد في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أحمد داوودا الهدف الثانى في الدقيقة 50 والثالث في الدقيقة 69 من عمر اللقاء،بينما سجل هدفى المقاصة كل من، زياد أشرف في الدقيقة 59 وشيملس بيكلى في الدقيقة 63.

بهذا الفوز يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 38 ويتقدم إلى المركز العاشر في الجدول، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية جاءت على حساب، الجونة ثم أسوان وأخيراً المقاصة، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند النقطة 37 في المركز الثانى عشر، بعدما تلقى 5 هزائم متتالية بالدورى العام.