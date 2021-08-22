شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: سموحة وصل للمركز الثالث ولم يكافأ على مجهوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، عن سعادته بتحقيق الفوز على الجونة والوصول للمركز الثالث، مؤكدا أن لاعبي الفريق السكندري أحرجوا الجميع، وقفزوا للمركز الثالث ولم يحصلوا على المكافأة.

وقال سامي، خلال المؤتمر الصحفي، إن لاعبي سموحة كانوا رجالا طوال مباريات الدورى لما بذلوه من تعب وجهد، ولكن للأسف لم يحصلوا على مكافأة عن هذا المجهود.

أطالب الجميع بعيدا عن اللوائح والقوانين بإيجاد حل لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن أمامه 6 نقاط، واستحق التواجد في المركز الثالث، موجها الشكر لجميع اللاعبين على المجهود الكبير الذي يبذلونه.

وأكد أن مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر ينتظرهما مستقبل باهر، موجها التهنئة إلى المهندس محمد فرج عامر الذى لم يبخل بأى مجهود مع اللاعبين والجهاز الفنى.