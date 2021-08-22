شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات يوم السبت 21 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات يوم السبت 21 / 8 / 2021 شهد بعض التغيرات على صعيد الهدافين، حيث أقيمت 4 مباريات فى بطولة الدورى ضمن منافسات الأسبوع الـ32، من عمر بطولة الدورى العام.

وصعد مصطفى فتحى، لاعب سموحة، إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين بالتساوى مع أشرف بن شرقى نجم الزمالك بعد تسجيله هدفين في مواجهة فريقه أمام الجونة التي انتهت بفوز الفريق السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 19 هدفا

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 14

مصطفى فتحي سموحة 14

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر إلى نتيجة مباراة الأهلى القادمة.

وجاء النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة، فيما صعد سموحة إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.