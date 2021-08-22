اتحاد الكرة يُعلن 3 تعديلات في مواعيد مباريات الجولة الـ 33 للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة المصري، إجراء 3 تعديلات على مواعيد إقامة بعض مباريات الجولة الـ 33 لدوري we المصري.

وقررت لجنة المسابقة باتحاد الكرة اقامة مباراة وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا في الخامسة والنصف من مساء يوم 24 أغسطس الحالي بدلا من اقامتها يوم 23 من نفس الشهر.

وتقرر إقامة مواجهة الاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي في تمام الساعة الخامسة والنصف بدلا من الساعة التاسعة.

وتقام مباراة أسوان أمام سموحة في التاسعة مساء يوم 24 أغسطس بدلا من اقامتها في السابعة مساء.