في غياب حجازي.. الرجاء يُخمد انتفاضة اتحاد جدة ليقتنص مكافأة الـ6 ملايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توّج فريق الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالفوز على منافسه اتحاد جدة السعودي بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بنتيجة (4-4).

المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" شهد غياب المحترف المصري أحمد حجازي نظرًا لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء.

ورغم غياب حجازي عن المشهد الختامي للبطولة العربية إلا أن اللقاء شهد تواجد تحكيم مصري بإدارة محمود البنا.

المباراة شهدت إثارة مبكرة وتحديدًا في الدقيقة الرابعة بعدما افتتح عملاق جدة أهداف المباراة عن طريق برونو هنريك، قبل أن يرج سريعًا إلياس حداد في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 13، استطاع محمود بنحليب أن يسجل هدف التقدم للرجاء إلا أن البرازيلي رومارينيو فرض نفسه نجمًا للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 28.

الرجاء رفض أن يُنهي الشوط الأول بنتيجة التعادل ليسجل هدف التقدم مرة أخرى عن طريق زكريا الوردي في الدقيقة 37 لتصبح النتيجة (3-2).

وفي الشوط الثاني، استمرت الإثارة بهدف رابع عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 50 لتكون النتيجة (4-2).

رومارينيو عاد من جديد ليسجل الهدف الثالث والرابع في الدقيقة 53 ثم 64 لتصبح النتيجة (4-4).

واتجه الفريقيان إلى ركلات الترجيح لتكون النهاية بفوز الرجاء صاحب الأرض بنتيجة (4-3) ليتوج باللقب العربي بعد غياب 16 عامًا حيث توّج وقتها عملاق "الدار البيضاء" بالفوز على إنبي في المباراة النهائية بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

فوز الرجاء بالبطولة العربية سينعش خزائنه من خلال الحصول على مكافأة مالية تقدر بستة ملايين دولار.