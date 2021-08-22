لبيب: عقاب قوي لجنش.. خلافان في تجديد بنشرقي.. واحتمالية عودة مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، أنه سيتم إتخاذ قرار رادع تجاه تصرف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس فريقه بخروجه من معسكر الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا الأخيرة مباشرة.

وأشار لبيب في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه متفائل بتجديد تعاقد المغربي أشرف بنشرقي جناح الفريق، على الرغم من وجود ما أسماه بـ"الخلاف" في جزئيتين بعملية التفاوض.

وقال لبيب: "جنش انفعل بعد علمه بتواجده احتياطيًا في اللقاء الأخير وبالتالي سيكون هناك عقاب، من يريد الفوز عليه أن ينفذ مبدأ الثواب والعقاب، وبالتالي تم استبعاده من المعسكر".

وأكمل: "في الوقت المناسب سنعلن القرار الذي تم إتخاذه تجاه واقعة جنش مع كارتيرون، لكن مجلس الإدارة قلبًا وقالبًا مع المدرب الفرنسي ولن نسمح بأي خروج عن النص داخل النادي".

وأضاف: "هناك نقطتين خلاف بيننا وبين أشرف بنشرقي لتجديد تعاقده، لم نجلس مع اللاعب نفسه حتى الآن ونتفاوض مع اثنين من محامييه، لكني متفائل ببقاءه معنا".

واختتم: "مرتضى منصور رفع دعوى قضائية ضد وزارة الشباب والرياضة، وإذا حصل على حكم لصالحه بها فإننا سنقوم بتسليم النادي له فورًا، نحن نطبق القانون وليس لدينا أي مشكلة، إذا حصل على حكم لصالحه سيدخل النادي كرئيس له بشكل طبيعي".