لبيب: كارتيرون من أعلى مدربي العالم.. والحديث عن توجيه الدوري ظلم للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، أن الحديث عن توجيه لقب الدوري المصري في موسمه الجاري هو إغفال لمجهود اللاعبين والجهاز الفني على مدار الموسم.

وأشار لبيب في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن ميزة ناديه هو عدم الشكوى عبر وسائل الإعلام من الحكام أو قرارات اتحاد الكرة، مشددًا على امتلاك فريقه واحدًا من "أعلى مدربي مصر والعالم"، حسبما وصف.

وقال لبيب: "الدوري موجه لصالح الزمالك؟، نحن اجتهدنا كثيرًا في هذا الموسم ومن الظلم أن يتم التغافل عن حق ومجهود هؤلاء اللاعبين، وكذلك جهود الجهاز الفني الرائع الذي نمتلكه".

وأكمل: "لماذا يتم توجيه الدوري للزمالك؟ لعبنا كثيرًا مباريات الفارق بينها 48 ساعة وتم إيقاف لاعبين لدينا لمدد طويلة، لكن الميزة لدينا أننا لا نشتكي ولا نتحدث في الإعلام، نعمل فقط ونلعب داخل الملعب ولا ننظر إلى التحكيم أو اتحاد الكرة".

وأضاف: "الزمالك لا ينظر إلى الحكام أو أخطاء الآخرين، ننظر لأخطائنا فقط ونقوم بإصلاحها، نحن اعتدنا على الفوز فقط، ما استطيع أن أقوله هو أفرحوا يا جماهير الزمالك برجالكم".

وأردف: "كارتيرون من أعلى المدربين كفاءة في مصر وفي العالم أيضًا، لديه فكر عالي ومنظم للغاية ويدرك كل شيء في النادي، أراه من أنجح المدربين، وبالطبع مستمر معنا في الموسم القادم".

واختتم: "أبلغنا كل اللاعبين المعارين بالعودة إلى الزمالك فور انتهاء الموسم، جميعهم بدون استثناء، وبعدها سنحدد موقف كل لاعب بعد التشاور مع كارتيرون".