لبيب: احتفال التتويج بعد نهاية الدوري.. والزمالك أكبر من أي مكان آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، عدم وجود احتفال بتتويج ناديه بلقب الدوري المصري قبل انتهاء الجولة الأخيرة يوم الجمعة القادم، حتى لو حسم اللقب يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار لبيب في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن إدارة الزمالك الحالية تحتاج إلى التركيز الشديد لإعادة النادي إلى وضعه الطبيعي كأكبر قلعة رياضية في مصر، على حد وصفه.

وقال لبيب: "لقب الدوري يحسم بأخر مباراة، نلعب كأننا في مسابقة كأس وليس دوري ونريد الفوز في المواجهتين المقبلتين، لا علاقة لنا بهبوط الإنتاج رسميًا من عدمه".

وأكمل: "عندما تولينا مهمة إدارة الزمالك كان النادي على صفيح ساخن، الرياضة عبارة عن علم وفكر وروح، ونجحنا في بث روح المنافسة الشريفة لدى اللاعبين، ونحن كإدارة قمنا بدورنا وتجردنا تمامًا من أي مصالح شخصية".

وأضاف: "هدفنا الوحيد في اللقاء القادم هو الفوز، وأي احتفال أو فاعلية خاصة بالتتويج بالدوري سيكون بعد مواجهة الجولة الأخيرة يوم الجمعة".

واختتم: "الإدارة الحالية مدتها قصيرة للغاية، ولذلك نحن بحاجة إلى التركيز الشديد لإعادة الزمالك لوضعه الطبيعي الذي هو أكبر من أي مكان آخر، نحن أكبر قلعة رياضية في مصر".

"هناك الكثير من ملفات تجديد اللاعبين أمامنا حاليًا، واتفقت مع باتريس كارتيرون بالفعل على الخطوط العريضة بشأن الصفقات الجديدة".