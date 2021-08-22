مدرب الجونة: جاهزون لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، أن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي في الجولة المقبلة بدوري we المصري.

وخسر فريق الجونة مواجهته أمام سموحة، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-3 في إطار منافسات الجولة الـ 32 بالدوري.

وقال شحاتة خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" جاهزون لمواجهة الأهلي المقبلة لكن الأمور صعبة، لابد أن يراعي اتحاد الكرة كل الأندية".

وأضاف:" كيف تسعى كاتحاد كرة لتقديم كرة قدم جيدة وتتعامل بمنطق استكمال الدوري حتى نهايته بأي طريقة دون النظر لضغط المباريات التي تتعرض لها الفرق".

وتابع:" نريد أن يكون منتج كرة القدم في مصر جيد، ولتحقيق هذا الأمر لابد من حصول اللاعبين على الراحة، هذا الموسم سينتهي لكن أتمنى ألا أرى ما حدث الموسم من ضغط في الموسم المقبل".

وأكمل: " لاعبو الجونة حاولوا في حدود الامكانيات وفي النهاية الترتيب ربما يكون جيد في ظل رحيل بعض اللاعبين والإصابات التي ضربت الفريق في كثير من الأحيان".

وأتم: "استفدنا واتظلمنا في بعض الأوقات من التحكيم، ولا أريد الحديث كثيرا عن الأخطاء التي لم تحتسب لنا وكلفتنا خسارة بعض النقاط".