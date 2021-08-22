مدرب الإنتاج: سأغيب أمام الزمالك.. نعاني من الإحباط.. وسنلعب لشرف المهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي بأنه لم يتمكن من حضور مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك بسبب الإيقاف، موضحًا أن الهبوط للدرجة الثانية تسبب في احباط الفريق لكنه سيلعب بأفضل شكل من أجل "شرف المهنة".

وقال كشري في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "سأغيب عن مباراة الزمالك بعد الطرد أمام الاتحاد السكندري، وعندما حدث كلام في دكة الفريق الأخر، أبلغ الحكم الرابع الأمر لحكم الساحة فقال له (طنش)".

أما عن تأثير الهبوط على الفريق قبل مواجهة الزمالك: "المعنويات أمام الزمالك لن تكون بأفضل حال بعد تأكد الهبوط، بالتأكيد هناك تأثير، لو كنا حافظنا على المكسب أمام الاتحاد كنا سنلعب مواجهة الزمالك بقوة أكبر".

وتابع: "لكن سنحاول أن نلعب مباراة جيدة ليس من أجل أي شيء لكن من أجل شرف المهنة، سألعب بأفضل تشكيل ممكن بالرغم من الإصابات التي يعاني منها الفريق والإيقافات التي تعرضنا لها".

وأضاف: "هناك 4 انذارات ضد لاعبي الإنتاج الحربي في مباراة الاتحاد السكندري، وسنعرف من منهم تعرض للإيقاف".

واختتم قائلًا: "الخط الأمام للزمالك مميز للغاية، وخطير على المرمى، وبالتالي هذا هو أخطر ما يمكن أن نتعامل معه خلال المباراة وسنحول غلق الطريق أمامهم".