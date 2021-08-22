"رفضت بيراميدز".. الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق المصري البورسعيدي، أنه رفض عرضًا من جانب إدارة بيراميدز من أجل الانتقال لصفوف الزمالك في الموسم المقبل.

وأضاف هداف المصري في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء السبت :"لدي طموح بالانتقال لنادي الزمالك، أنا عاشق التحديات ولا أشعر بالخوف في عدم المشاركة".

وتابع :"كان لدي عرض كبير من الناحية المادية من جانب بيراميدز وقررت اختيار نادي الزمالك، مع احترامي الأهلي والزمالك من أكبر أندية أفريقيا".

وواصل :"الهدف من الانتقال للزمالك هو المنافسة على لقب الدوري والمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا والانضمام للمنتخب المصري".

وعن كواليس مفاوضاته مع الزمالك، رد :"جسلت مع فاروق جعفر من أجل حسم انتقالي للزمالك".

انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى صفوف الزمالك سيكون في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المصري البورسعيدي في الموسم الحالي.

ويعتبر عمر كمال عبد الواحد هداف المصري في الموسم الحالي (2020 - 2021) بعدما سجل 13 هدفًا كان آخرهم في شباك الأهلي في لقاء حسمه الفريق الأحمر بنتيجة (4-2) ضمن حسابات الأسبوع الـ32 من مسابقة دوري we المصري.