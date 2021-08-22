سموحة يهزم الجونة بثلاثية ويتخطى بيراميدز في جدول الترتيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا صعبًا على أمام نظيره المقاصة، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الـ 32 بدوري we المصري.

وسجل أمير عابد الهدف الأول لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 30 من زمن اللقاء.

وجاء الهدف الثاني لفريق المفاولون العرب عن طريق اللاعب أحمد داوودا في الدقيقة 50 مستغلا عرضية من الجانب الأيمن حولها بقدمه في الشباك

وتمكن زياد أشرف الذي حل بديلا في الشوط الثاني من تسجيل هدف تقليص الفارق لمصر المقاصة في الدقيقة 59.

وعاد المقاولون للتقدم في الدقيقة 69، بعدما أحرز اللاعب أحمد داوودا الهدف الثاني مستغلا خطأ من دفاع المقاصة ليسدد الكرة بعد ذلك في شباك الحارس.

وفي الدقيقة 63، أدرك شيملس بيكلي هدف التعادل لفريق المقاصة بعد مهارة خاصة في المراوغة والدخول لمنطقة جزاء المقاولون ويسدد الكرة في الشباك.

وبتلك النتيجة،رفع المقاولون رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 37 نقطة بالمركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق سموحة فوزًا سهلا على نظيره الجونة، بنتيجة 3-1، في المباراة التي احتضنها ملعب الإسكندرية.

وفي الدقيقة 3 هدد اسلام جمال لاعب سموحة مرمى فريق الجونة، بتسديد كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرة بجوار القائم الأيسر.

وترجم فريق سموحة سيطرته لهدف أول في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب محمد نادي، بعد تسديدة صاروخية في شباك الجونة مستغلا تمريرة من مصطفى فتحي.

وفي الدقيقة 21 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق سموحة بعد العودة لتقنية الفيديو، تقدم لتنفيذها اللاعب مصطفى فتحي، ويسدد الكرة بنجاح على يسار الحارس أحمد عادل عبدالمنعم، معلنا عن الهدف الثاني للفريق السكندري.

وأشهر حكم اللقاء اليطاقة الحمراء في وجه أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة، بعد تدخله بشكل قوي ضد مصطفى فتحي لاعب سموحة واحتساب ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل كريم الطيب الهدف الأول لفريق الجونة في الدقيقة 45+3، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه في شباك حارس مرمى سموحة.

وفي الدقيقة 63، سجل مصطفى فتحي هدفا رائعا لفريق سموحة، بعدما تلقى تمريرة وأرسلها الكرة ساقطة من أعلى حارس مرمى المرمى لتسكن الكرة في الشباك.

وبتلك النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الجونة 37 نقطة بالمركز الحادي عشر.