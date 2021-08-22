تحديث | كم عدد بطولات الرجاء بعد التتويج بكأس البطولة العربية للأندية 2020؟

احتفل نادي الرجاء البيضاوي المغربي مساء يوم السبت 21 أغسطس وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بتتويجه بلقب البطولة العربية للأندية الأبطال بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بملعب مولاي عبد الله.

ولم يفز الرجاء بلقب البطولة العربية سوى مرة واحدة في عام 2006 حين هزم إنبي المصري بنتيجة 1/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (2/1 ذهابًا و1/صفر إيابًا)، وكان يُطلق على البطولة آنذاك (دوري أبطال العرب).

ومَرت البطولة العربية بالعديد من التغييرات حتى وصلت إلى شكلها الحالي، باطلاق اسمها بشكل موسمي على أحد الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي، وتصادف تسمية نسخة 2020 باسم ملك المغرب «محمد السادس» وإقامة النهائي في العاصمة المغربية الرباط وتتويج أحد أباطرة كرة القدم المغربية «الرجاء».

ورفع الرجاء بهذا التتويج إجمالي عدد بطولاته الرسمية المعتمدة لـ 32 لقبًا، من بينهم 8 ألقاب رئيسية على صعيد القارة الأفريقية.

ويحتفل نادي الرجاء يوم 20 من شهر مارس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1949، ويتخذ من مدينة الدار البيضاء مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب “محمد الخامس”.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الرجاء الى عام 1974، عندما فاز بلقب كأس العرش المغربي، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1989، عندما تُوج بكأس أفريقيا للأندية البطلة “دوري أبطال أفريقيا حالياً” فى أول مشاركة له، بعد ان حقق الفوز على مولودية وهران الجزائري بركلات الجزاء.

ويفتخر عشاق نادي الرجاء بأن فريقهم الأكثر تتويجًا في المغرب بالألقاب القارية، بواقع 3 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، و3 ألقاب في كأس الاتحاد الأفريقي، بالاضافة إلى كأس السوبر الأفريقي مرتين عامي 2000 و2019.

سجل بطولات نادي الرجاء البيضاوي المغربي (محلياً)

كم مرة فاز الرجا بالبطولة الوطنية المغربية (الدوري المغربي)؟

فاز الرجاء بالدوري المغربي 12 مرة أعوام: (1988، 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001، 2004، 2009، 2011، 2013، موسم 2020/2019.

كأس العرش المغربي

فاز الرجاء بكأس العرش 8 مرات أعوام: ( 1974، 1977، 1982، 1996، 2002، 2005، 2012، 2017).

بطولات نادي الرجاء البيضاوي المغربي (قارياً)

فاز الرجاء البيضاوي المغربي 8 ألقاب قارية منذ تأسيسه حتى الآن، والبداية كانت من عام 1989 حين توج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

كم مرة فاز الرجاء بدوري أبطال أفريقيا؟

تُوج الرجاء بلقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات أعوام: (1989، 1997، 1999).

كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية حالياً)

تُوج الرجاء بلقب كأس الاتحاد الأفريقي 3 مرات أعوام: (2000، 2019 و2021).

كأس السوبر الأفريقي

فاز الرجاء ببطولة كأس السوبر الأفريقي مرتين عامي 2000 و2019

الكأس الآفروآسيوية

تُوج الرجاء بلقب دوري أبطال العرب مرة واحدة عام: (2006).

كأس شمال أفريقيا للأندية البطلة

تُوج الرجاء بكأس شمال أفريقيا للأندية البطلة مرة واحدة عام: (2015).

كأس البطولة العربية للأندية

فاز الرجاء بلقب البطولة العربية للأندية في مناسبتين، الأولى عام 2006 بمسمى دوري أبطال العرب، والثانية عام 2020 في نسخة كأس الملك محمد السادس (البطولة العربية للأندية الأبطال).