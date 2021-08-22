شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والرجاء في نهائي كأس البطولة العربية «الجنون في أبهى صوره»

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والرجاء في نهائي البطولة العربية للأندية موسم 2020/2019، والتي أقيمت مساء السبت 21 أغسطس 2021 على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

تُوج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب البطولة العربية للأندية للمرة الثانية في التاريخ بعد فوزه بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على ضيفه اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3/4.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي 4/4، علمًا بأن الرجاء كان متقدمًا بنتيجة 2/4 مطلع الشوط الثاني من اللقاء الذي أداره الحكم الدولي المصري محمود البنا.

وتقدم فريق الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق اتحاد جدة السعودي في الشوط الأول، وكان فريق النمور – اتحاد جدة – السباق بالتسجيل في الدقيقة الرابعة برأسية من لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها كورنادو من الجهة اليمنى.

لكن سرعان ما عدل الرجاء النتيجة برأسية نموذجية للاعب إلياس الحداد في الدقيقة 6، إثر ركلة ركنية نفذها عبد الإله حافيظي من الجهة اليسرى لمرمى اتحاد جدة.

وحقق الرجاء الريمونتادا في الدقيقة 13 بهدف حمل إمضاء المهاجم صاحب الرقم 10 «محمود بن حليب» الذي تسلم كرة حائرة داخل منطقة الجزاء، مستغلاً هفوة فادحة في تشتيت كرة طولية من مدافعي الاتحاد، قبل أن يسدد بقوة لترتطم في يد الحارس مارسيلو جروهي وتعانق الشباك.

وشهدت الدقيقة 24 مطالبة لاعبي اتحاد جدة السعودي باحتساب ركلة جزاء لصالح المهاجم البرازيلي رومارينيو، غير أن الحكم المصري محمود البنا أشار باستمرار اللعب، حتى جاءته إشارة من غرفة تقنية الفيديو المساعد تطالبه بضرورة مراجعة اللقطة.

وبعد مراجعة تقنية الفار، قرر الحكم الدولي المصري احتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد جدة ضد حارس مرمى الرجاء “أنس الزنيتي” الذي عرقل رومارينيو بالقدم، قبل أن يشهر البطاقة الصفراء في وجه الزنيتي.

وعدل اتحاد جدة النتيجة 2/2 من ركلة الجزاء التي نفذها رومارينيو بطريقة مميزة بباطن القدم اليمنى لتذهب على أقصى يسار الزنيتي الذي ارتمى عليها دون جدوى.

واستغل الرجاء انكماش غير مُبرر من الاتحاد في الخطوط الخلفية، ليتلاعب بمدافعي الفريق السعودي على مدار الدقائق ال10 الأخيرة من الشوط الأول.

وكلل الرجاء مجهوداته في السيطرة الميدانية بتسجيل الهدف الثالث 2/3 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء للاعب زكريا الوردي ارتطمت في قدم المدافع معتز هوساوي لتغير اتجاهها وتعانق الزاوية اليسرى للحارس الذي ارتمى على اليمين.

مع بداية الشوط الثاني، نجح نجم الرجاء سفيان رحيمي في تسجيل الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة نفذها من حوالي 25 ياردة ارتطمت في أحد المدافعين لتغير اتجاهها وتعانق شباك جروهي.

لكن هداف البطولة العربية هذا الموسم «رومارينيو» رد بتقليص فارق الأهداف ليجعلها 3/4 بتسديدة ذكية من داخل منطقة العمليات بعد تلقيه تمريرة أرضية من فهد المولد.

وعاد اتحاد جدة إلى أجواء المباراة من جديد بتسجيل هدف التعادل 4/4 من ركلة جزاء نفذها رومارينيو، أحتسبت ضد أسامة سكحان في الدقيقة 63.

شاهد فيديو اهداف مباراة الرجاء والاتحاد

فيديو ركلات الجزاء