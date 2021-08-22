مشاهدة مباراة الاتحاد والرجاء في بث مباشر بنهائي البطولة العربية رابط كورة لايف

شاهد بث مباشر مباراة الاتحاد والرجاء في قمة مباريات اليوم السبت لحساب نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال موسم 2020/2019.

يستضيف ملعب مولاي عبد الله في الرباط مباراة الاتحاد والرجاء بعد نقلها من ملعب الرجاء «مركب محمد الخامس» بسبب تفشي فيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء.

وتنطلق مباراة اتحاد جدة والرجاء البيضاوي يوم السبت الموافق 21 أغسطس في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت المغرب، 20:00 بتوقيت جرينيتش.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 18 أبريل 2020، إلا أن الاتحاد العربي لكرة القدم قرر إعادة جدولتها إلى ما قبل النسخة الجديدة من البطولة بأسابيع قليلة.

واستعد الاتحاد لمباراة اليوم عن طريق تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الرائد في افتتاح مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي، أما الرجاء فلم يحظ باستعداد مميز، حيث سقط بخمسة أهداف دون رد في لقاء ودي جمعه بفريق روما الايطالي على ملعب الأولمبيكو.

يُدير مباراة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الرجاء والاتحاد، طاقم حكام مصري بقيادة «محمود البنا»، ويساعده كل من «محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه». فيما أُسندت مهمة الحكم الرابع للحكم المصري أمين عمر، على أن يتولى الحكم جهاد جريشة مسؤولية تقنية الفيديو المساعد «الفار».

تنقل مباراة الرجاء المغربي والاتحاد السعودي على قناة أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، وستعتمد قناة أبو ظبي الرياضية على المعلق الإماراتي «عامر عبد الله» للتعليق على هذه المقابلة المنتظرة.

ويقع تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12226، ومعدل ترميز 27500، استقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

الرجاء البيضاوي 4-4 اتحاد جدة

الرجاء يفوز بفارق ركلات الجزاء بنتيجة 3/4

ملعب مولاي عبد الله (الرباط – المغرب)

نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال 2020

انتهت

اهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين الرجاء والاتحاد في نهائي البطولة العربية.

قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على أحداث ونتيجة مباراة الرجاء البيضاوي واتحاد جدة.

يصحبكم في هذه التغطية الحية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

تشكيلة الرجاء اليوم

أنس الزنيتي

مدكور – أسامة سكحان – هدهودي – الحداد

زكريا وردي – عمر عرجون – محسن متولي

سفيان رحيمي – محمود بن حليب – عبد الإله حافيظي

تشكيلة الاتحاد اليوم

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني – عمر هوساوي – سعود عبد الحميد

برونو هنريكي – كريم الأحمدي

إيجور كورنادو

رومارينيو – فهد المولد – عبد العزيز البيشي

الشوط الأول

4″ جول! الهدف الأول لصالح نادي اتحاد جدة برأسية للاعب برونو هنريكي بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها كورنادو من الجهة اليمنى.

6″ جول! هدف تعادل الرجاء 1/1 برأسية نموذجية للاعب إلياس حداد بعد ركلة ركنية نفذها عبد الإله حافيظي من الجهة اليسرى لمرمى اتحاد جدة.

14″ جول! هدف تقدم الرجاء 1/2. ريمونتادا!! محمود بن حليب تسلم كرة حائرة داخل منطقة الجزاء إثر هفوة فادحة في تشتيت كرة طولية من مدافعي الاتحاد، تسلمها وسددها بقوة لترتطم في يد الحارس مارسيلو جروهي.

24″ لاعبو اتحاد جدة السعودي يطالبون الحكم المصري محمود البنا باحتساب ركلة جزاء لصالح رومارينيو، والحكم يشير باستمرار اللعب.. هل يراجع تقنية الفار؟

27″ الحكم يراجع تقنية الفار ويقرر احتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد جدة ضد حارس مرمى الرجاء “أنس الزنيتي” الذي عرقل رومارينيو بالقدم.

27″ بطاقة صفراء لحارس مرمى الرجاء البيضاوي أنس الزنيتي بسبب عرقلة رومارينيو في لعبة ركلة الحزاء.

28″ جول! اتحاد جدة يعدل النتيجة 2/2 من ركلة جزاء نفذها رومارينيو بباطن قدمه اليمنى لتذهب على أقصى يسار الحارس أنس الزنيتي.

35″ الرجاء يتلاعب بدفاع اتحاد جدة في هذه الدقائق، سلاسة في التمرير من قدم لقدم داخل منطقة الجزاء، وتسديد وتصدي ببراعة من الحارس جروهي.

37″ جول! الرجاء يسجل الهدف الثالث 2/3 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء للاعب زكريا الوردي ترتطم في قدم هوساوي وتغير اتجاهها لتعانق الزاوية اليسرى للحارس.

نهاية الشوط الأول بتقدم الرجاء 3-2.. إلى استراحة قصيرة لمدة 15 دقيقة.

الشوط الثاني

51″ جول! الرجاء يسجل الهدف الرابع (2/4) عن طريق ركلة حرة مباشرة نفذها سفيان رحيمي غيرت اتجاهها في جسد أحد المدافعين.

53″ جول! اتحاد جدة يقلص النتيجة لـ 3/4 عن طريق هداف البطولة رومارينيو الذي تسلم تمريرة أرضية رائعة داخل منطقة الجزاء من فهد المولد، سددها بكل هدوء على يمين الحارس أنس الزنيتي.

63″ احتساب ركلة جزاء ضد لاعب الرجاء سفيان رحيمي!

64″ جول! اتحاد جدة يعدل النتيجة 4/4 بركلة جزاء ناجحة نفذها رومارينيو.. ريمونتادا تاريخية لفريق النمور السعودي!!

64″ رومارينيو هاتريك!!

90+3″ انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 4/4 ، لينتقل اللقاء إلى ركلات جزاء ترجيحية.

ركلات جزاء

ركلة ضائعة للاتحاد – هنريكي يسدد ركلة الجزاء الترجيحية الأولى فوق المرمى بعيدة (المدرجات).

ركلة ناجحة للرجاء – سفيان رحيمي يسدد على يسار الحارس جروهي الذي ذهب يمينًا.

ركلة جزاء ناجحة للاتحاد – رومارينيو يسدد على يمين الحارس أنس الزنيتي الذي ذهب يسارًا.

ركلة جزاء ناجحة للرجاء – أبو زريدة يسدد في المقص الأيسر.

ركلة جزاء ناجحة للاتحاد – كورنادو يسدد على يسار الحارس.

ركلة ضائعة للرجاء – عبد الإله مدكور يسدد ركلة الجزاء الترجيحية الثالثة جوار المرمى اليسرى.

التعادل 3/3..

ركلة ضائعة للاتحاد – فهد المولد يسدد كرة ضعيفة على اليسار يمسك بها أنس الزنيتي بسهولة.

ركلة جزاء ناجحة للرجاء – عبد الإله حافيظي يسدد أرضية في منتصف المرمى.

ركلة جزاء ناجحة للاتحاد – عبد الإله مالكي يغالط الحارس أنس الزنيتي ببراعة.

ركلة جزاء ناجحة للرجاء – عمر عرجون يسدد على أقصى يمين الحارس جروهي الذي ارتمى عليها..

الرجاء يفوز بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/4.

الرجاء يتوج بلقب البطولة العربية للأندية الملقبة بكأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.