شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي.. أزارو ينقذ النواخذة بريمونتادا تاريخية

شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب والاتفاق بالجولة الثانية في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم السبت 21-8-2021.

أنقذ المهاجم المغربي وليد أزارو فريق الاتفاق من خسارة مؤكدة بمساهمته في تسجيل 3 أهداف تعادل بها النواخذة أمام الشباب، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي.

وكان فريق الشباب قريب للغاية من تحقيق انتصاره الأول، بعد تقدمه في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء حتى الدقيقة 74، قبل أن يعود الاتفاق من بعيد ويحقق تعادلًا مثيرًا في 11 دقيقة، وضعه في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ووضع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو فريق الشباب في المقدمة بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة (39)، بعدما قابل عرضية أرضية من متعب الحربي داخل منطقة الجزاء بتسديدة في شباك رايس مبولحي.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، تحصل نادي الشباب على ضربة جزاء، أنبرى لها المتخصص، الأرجنتيني إيفر بانيجا وسجل الهدف الثاني بصعوبة بعدما ارتطمت تسديدته في يد مبولحي قبل أن تتهادى داخل الشباك.

وبدأ الشباب الشوط الثاني من حيث انهى الأول، وأحرز أوديون إيجالو الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة (49)، بعدما قابل عرضية إيفر بانيجا من الجهة اليمنى برأسية قوية داخل المرمى.

أزارو ينقذ النواخذة بريمونتادا تاريخية

واعتقد الجميع ان المباراة حُسمت لصالح الشباب، قبل أن يبدأ المهاجم المغربي وليد أزارو رحلة العودة لفريق الاتفاق حينما سجل الهدف الأول في الدقيقة (74)، حيث قابل عرضية دي سوزا من ضربة حرة مباشرة برأسية قوية في الشباك.

وتحصل وليد أزارو على ضربة جزاء في الدقيقة (78)، تولى روبن كايسون تنفيذها وسددها قوية على يمين فواز القرني، مسجلًا الهدف الثاني لفريق الاتفاق ويتقلص الفارق إلى هدف وحيد.

واكتملت عودة الاتفاق في الدقيقة (88)، بعد خطأ فادح من دفاع الشباب، استغله وليد أزارو وحصل على ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى، طُرد على إثرها المدافع إيجور ليشنوفسكي.

وكالعادة تولى المتخصص دي سوزا تنفيذ الضربة الحرة المباشرة، وسدد كرة أرضية حاول مدافع الشباب إبعادها لترتطم في إبراهيم محنشي وتسكن شباك فواز القرني، وسط ذهول جميع الحضور.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3)، ويرفع الاتفاق رصيده إلى 4 نقاط خلف المتصدر “الهلال” بفارق نقطتين، بينما حصد الشباب أول نقطة له بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أبها.

شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي