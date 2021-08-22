عاجل | تشكيلة الاتحاد والرجاء الاساسية في نهائي البطولة العربية

كرة نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية الابطال بين الاتحاد والرجاء 2021 أعلن المدير الفني لنادي الرجاء المغربي «لسعد الشابي» اعتماده على الثلاثي سفيان رحيمي ومحمود بن حليب وعبد الإله حافيظي في التشكيل الأساسي اليوم أمام الاتحاد السعودي بنهائي كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية). أما المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي «فابيو كاريلي» فقد قرر الاستعانة بثنائية حمدان الشمراني وعمر هوساوي في منطقة قلب الدفاع بعد غياب أحمد حجازي بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وسيقود خط هجوم الاتحاد السعودي «فهد المولد» ومن خلفه رومارينيو والبيشي، وسيتواجد في خط الوسط الدفاعي نجم منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا 2017 وتصفيات مونديال 2018 «كريم الأحمدي». تشكيلة الرجاء اليوم أنس الزنيتي مدكور – أسامة سكحان – هدهودي – الحداد وردي – عمر عرجون – محسن متولي سفيان رحيمي – محمود بن حليب – عبد الإله حافيظي تشكيلة الاتحاد اليوم مارسيلو جروهي مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني – عمر هوساوي – سعود عبد الحميد برونو هنريكي – كريم الأحمدي إيجور كورنادو رومارينيو – فهد المولد – عبد العزيز البيشي

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