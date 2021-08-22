شاهد فيديو اهداف انتر ميلان وجنوى في الدوري الايطالي.. هاكان يضع بصمته الأولى ودجيكو يرد

شاهد فيديو اهداف مباراة انتر ميلان وجنوى، بالجولة الأولى في الدوري الايطالي “السيري آ”، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 21-8-2021.

بدأ نادي انتر ميلان حملة الدفاع عن لقبه بفوزٍ عريض على جنوى بنتيجة (4-0)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى بالدوري الايطالي على ملعب جوزيبي مياتزا.

ودخل انتر ميلان أجواء المباراة في وقت مبكر تحت قيادة مدربه الجديد سيموني إنزاجي وسط حضور جماهيري كبير، وسرعان ما وضع الوافد الجديد “هاكان تشالهان أوغلو” بصمته الأولى، بالصناعة والتسجيل.

وصنع اللاعب التركي المولود في مدينة مانهايم الألمانية، الهدف الأول لفريق انتر ميلان من ضربة ركنية نفذها عالية داخل المنطقة على رأس المدافع ميلان سكرينيار الذي ضربها قوية في شباك سالفاتوري سيرجيو عند الدقيقة السادسة.

وسجل تشالهان أوغلو الهدف الثاني لفريق انتر ميلان عند الدقيقة (14)، بعد عدة تمريرات أنهاها بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل المخضرم سيرجيو في التعامل معها لتسكن شباكه.

وكاد الواقد إدين دجيكو يفتتح سجله التهديفي مع انتر ميلان بهدف رائع، لولا العارضة التي حرمته من ذلك، حينما استلم الكرة بالصدر قبل أن يطلق تصويبة باتجاه المرمى ارتطمت في العارضة.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أحرز الجناح الكرواتي إيفان بريسيتش الهدف الثالث لفريق انتر ميلان، ولكنه أُلغي بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو -الفار-.

واصل انتر ميلان المد الهجومي في الشوط الثاني، وسجل تشالهان أوغلو هدفه الشخصي الثاني والثالث للانتر بتسديدة صاروخية في الدقيقة (56)، ولكن الحكم ألغاه ايضًا بداعي وجود حالة تسلل على إيفان بيريسيتش الذي تدخل في اللعبة.

ونجح أرتورو فيدال في إضافة الهدف الثالث عند الدقيقة (74)، بعد عمل جماعي رائع، حيث مرر نيكولو باريلا تسديدة مرتدة من الحارس إلى اللاعب التشيلي ليسكنها في الشباك بتسديدة قوية.

واستطاع إدين دجيكو تسجيل هدفه الأول مع انتر ميلان والرابع في المباراة عند الدقيقة (88)، بعدما قابل عرضية فيدال برأسية في الشباك، لتنتهي المباراة بنتيجة (4-0)، وتمتد سلسلة جنوى الضعيفة أمام الأفاعي إلى سبع هزائم متتالية.

شاهد فيديو اهداف انتر ميلان وجنوى في الدوري الايطالي