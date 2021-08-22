عاجل | تشكيلة برشلونة اليوم أمام بلباو في الدوري الاسباني «كومان يواصل بـ 4-3-3»

تعرف على تشكيلة برشلونة الاساسية اليوم أمام أثليتك بيلباو برسم الجولة الثانية من الدوري الاسباني، والمقرر إقامتها على ملعب سان ماميس بحضور جماهير إقليم الباسك.

استقر مدرب برشلونة “رونالد كومان” على نفس الأسماء التي لعب بها في الجولة الأولى من الليجا الإسبانية أمام ريال سوسيداد الأسبوع الماضي على ملعب الكامب نو، وقرر دخول مباراة بلباو دون أي تغيير يذكر على التشكيل الأساسي للفريق.

وسيتواجد في حراسة المرمى البرازيلي نيتو نظراً لاستمرار غياب حارس المرمى الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن بسبب الإصابة، وسيلعب أمامه المخضرم جيرارد بيكيه بجانب الشاب اريك جارسيا في محور الدفاع، فيما سيتواجد الشاب الأمريكي سرجينيو ديست على اليمين، وجوردي ألبا يساراً.

وفي وسط الميدان، يبدأ كومان بالثلاثي سيرجيو بوسكيتس، و فرانكي دي يونج و الشاب بيدري، دون أي مفاجآت تذكر، كما أن اصابة ميراليم بيانيتش قللت من خيارات المدير الفني الهولندي.

وسيقود المتألق الدنماركي مارتن برايثوايت خط الهجوم، بجانب الفرنسي أنطوان جريزمان، والهولندي ممفيس ديباي، في ظل تواصل غياب كل من سيرخيو أجويرو، وعثمان ديمبلي وانسو فاتي وفيليب كوتينيو بسبب الإصابة.

وكان برشلونة حقق الفوز 4/2 أمام زملاء أويارزابال -ريال سوسيداد – في الجولة الافتتاحية، في أول ظهور للنادي الكتالوني بدون تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة منذ 17 عاماً.

تشكيلة برشلونة اليوم أمام بلباو

نيتو

سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – اريك جارسيا – دافيد ألبا

سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

ممفيس ديباي – انطوان جريزمان – مارتن برايثوايت