شاهد فيديو أهداف مباراة باير ليفركوزن ومونشنجلادباخ في الدوري الالماني «كوميديا يان سومر»

شاهد فيديو اهداف مباراة باير ليفركوزن ومونشنجلادباخ، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم في الجولة الثانية من الدوري الالماني موسم 2022/2021، وانتهت لصالح ليفركوزن برباعية نظيفة.

وقتل الهداف الدولي التشيكي باتريك شيك، ونجم نادي باير ليفركوزن، معنويات زملاء الجزائري رامي بنسبعيني حين نجح في تسجيل ثاني أهداف فريقه في الدقيقة الثامنة من المباراة.

وتلقت شباك نجم حراس مرمى يورو 2020 «يان سومر» هدفًا كوميديًا عند الدقيقة الثالثة عندما ارتدت تصويبة «ميتشيل باكير» من القائم الأيسر وارتطمت في الساق الثابتة لـ يان سومر قبل أن تعانق شباك مونشنجلادباخ في مشهد مخيب لآمال حارس مرمى سويسرا الذي ذاد عن مرماه ببراعة في افتتاح الدوري الالماني بقيادة فريقه للتعادل مع بايرن ميونخ.

وسجل باتريك تشيك الهدف الثاني لليفركوزن بعد خمس دقائق فقط من الهدف الأول، إثر تصويبة يسارية نموذجية من داخل منطقة الجزاء فور تلقيه لتمريرة ذكية من موسى ديابي.

وأضطر المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ «أدي هوتر» لإجراء تغيير مُبكر في الدقيقة 20 بإشراك هانز فولف بدلاً من المهاجم الفرنسي ماركوس تورام الذي أصيب.

وكاد مونشنجلادباخ ينجح في العودة إلى أجواء اللقاء من جديد بفضل ركلة جزاء أُحتسبت في الدقيقة 42، بعدما قرر الحكم مراجعة تقنية الفيديو المساعد بسبب سقوط قوي للاعب شتيفان لاينير داخل منطقة ليفركوزن.

لكن الحارس الدولي الفنلندي «لوكاس هارديكي» تمكن من التصدي لركلة الجزاء التي نفذها لارس شتينديل بقفزة رشيقة على الزاوية اليسرى لينقذ مرماه في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني ضاعت من مونشنجلادباخ فرصة ذهبية لتقليص الفارق برأسية للاعب فلوريان نيوهاوس في الدقيقة 50 مرت ببضع سنتيمترات فوق العارضة.

ولأن «مَن يُضيع يقبل»..نجح ليفركوزن في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 55 بواسطة أحد نجوم المباراة «موسى ديابي» الذي تسلم تمريرة من باكير داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوب كرة عجز عن إنقاذها يان سومر.

وفي الدقيقة 88 شارك اللاعب البديل نديم أميري في مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع بمساعدة من زميله فلوريان فيرتز الذي مرر له داخل منطقة الجزاء، ليسدد نديم أميري على يسار يان سومر الذي تصدى للكرة برعونة لتأخذ يده وتعانق الشباك!

وتقدم ليفركوزن إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 4 نقاط بعد هذا الفوز بفارق نقطتين عن فولفسبورج الذي يتصدر بفضل تحقيقه لفوزين متتاليين على بوخوم وهيرتا برلين.

شاهد فيديو اهداف مباراة باير ليفركوزن ومونشنجلادباخ