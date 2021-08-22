شاهد فيديو اهداف مباراة الفتح والفيحاء في الدوري السعودي..فلاديمير ستويكوفيتش يتعملق

شاهد فيديو اهداف مباراة الفتح والفيحاء، ضمن مباريات اليوم السبت 21 أغسطس في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

تقاسم الفتح والفيحاء نقاط المباراة بعد تعادلهم بهدف مقابل هدف، والتي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف.

بهذا التعادل رفع الفيحاء رصيده الى النقطة الرابعة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام الاتحاد بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر حصد الفتح أول نقطة له هذا الموسم في الدوري السعودي، بعد ان مُني بالهزيمة في الجولة الأولى أمام الرائد بهدف دون مقابل، ويقبع النموذجبي في المركز الرابع عشر.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف مقابل هدف، تقدم الفتح في الدقيقة 23 عن طريق الجزائري “سفيان بن دبكة”، قبل أن يتعادل الفيحاء عن طريق البرازيلي “رامون لوبيز” عند الدقيقة 26.

وعند مطلع الشوط الثاني أهدر الاعب المغربي “مراد باتنا” ركلة جزاء لمصلحة الفتح عند الدقيقة 48، بعد ان تصدي لها ببراعة الحارس الصربي “فلاديمير ستويكوفيتش”.

وتُنقل المباراة على قناة SSC الخامسة السعودية بصوت المعلق الرياضي جعفر الصليح، بتقنية SD وHD، ويقع تردد قناة شركة الرياضة السعودية على القمر الصناعي عرب سات 2B اتجاه 30.5 شرقًا، بتردد 12418 أفقي، وترميز 27500 وتصحيح 3/4، ويمكن استقبال القناة على شبكة شاهد.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز الفتح بهدفين دون رد على ملعبه يوم الرابع من أغسطس 2020 عقب استئناف مباريات الدوري السعودي الذي تعطل بسبب فيروس كورونا.

شاهد فيديو اهداف مباراة الفتح والفيحاء في الدوري السعودي