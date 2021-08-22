الامارات | بعثة الإمارات تغادر إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب البارالمبية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإمارات تغادر إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب البارالمبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة المنتخبات الوطنية عبر «طيران الاتحاد»، متوجهة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، التي تقام في الفترة من 24 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل، بمشاركة 4400 رياضي، يمثلون 160 دولة.

وتضم بعثة الإمارات 38 عضواً، منهم 12 بطلاً وبطلة، هم: محمد القايد، نورة خليفة الكتبي، أحمد جاسم، ومريم أحمد الزيودي، وبطلتنا البارالمبية سارة محمد الجنيبي «ألعاب القوى»، وعبدالله سلطان العرياني، عبدالله سيف العرياني، سيف محمد سيف النعيمي، عائشة عيسى راشد المهيري «الرماية»، ومحمد خميس خلف، موزة عبيد علي الزيودي «رفعات القوة»، وأحمد مبارك محمد المطيوعي «الدراجات الهوائية».

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