الامارات | عودة العين وخسارة النصر أبرز ظواهر الجولة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العين وخسارة النصر أبرز ظواهر الجولة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ دوري المحترفين تحت مسماه الجديد «أدنوك» من دون مفاجآت، حيث ظهر استمرار تفوق فرق الصدار، باستثناء فريق النصر الذي تلقى خسارة قوية أمام عجمان بثلاثية نظيفة، لكن الشيء الملاحظ هو عدم تحقيق الفوز بسهولة أمام فرق يبدو أنها ستكون رقماً صعباً في البطولة.

فاز الشارقة على اتحاد كلباء في الوقت الضائع وبخطأ فردي من مدافع كلباء كلف فريقه أول خسارة بعدما كان قريباً من الخروج بنقطة، كما حقق شباب الأهلي بطل الثلاثية الموسم الماضي فوزاً بشق الأنفس على فريق الإمارات الذي كان نداً قوياً، ولكن لم يكن هو شباب الأهلي الذي ظهر الموسم الماضي.

الجزيرة فاز على الظفرة بهدفين وهو ناقص العدد في الشوط الثاني، ما يعني عدم وجود معاناة في تحقيق الفوز، كما أظهر فريق الوحدة قوته من الجولة الأولى، فيما ظهر أن فريق العروبة قد يعاني في البطولة بعدما خسر على ملعبه برباعية نظيفة جعلته في مؤخرة الجدول من الجولة الأولى.

وكانت المفاجأة في خسارة النصر بثلاثية نظيفة، كما طمأن الزعيم العيناوي جمهوره بتحقيق فوز قوي على خورفكان، وإن كان غير مقنع بالشكل الكافي ولكنه نجح في العودة أمام خصم قوي بفوز وثلاث نقاط ثمينة.

وأبهر عجمان جمهوره بمستوى فني متميز وأداء تكتيكي متميز نجح من خلاله في فرض أسلوبه على مباراته أمام النصر، وقدم أداء قوياً وفاز بثلاثية، وكان بالإمكان أن يزيد العدد بسبب سوء الحالة التي كان عليها النصر وخط دفاعه في المباراة، كما ظهر بني ياس وهو يلعب من دون هجوم تقريباً أمام الوصل بعدما خسر خدمات مهاجمة البرازيلي جواو بيدرو لمصلحة الوحدة ولم يعوضه حتى الآن.

سؤال الجمهور

وطرحت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في مباريات الجولة الأولى عن أبرز الظواهر التي شهدتها الجولة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هو: «شاركنا الرأي.. مع انطلاقة دوري أدنوك لكرة القدم ما هي أبرز الملاحظات مع نهاية الجولة الأولى من البطولة؟ وتم رصد أربع إجابات هي: صحوة عجمان والإمارات، مستوى بني ياس بدون مهاجم، خسارة النصر، عودة الزعيم».

وخلال التصويت الذي شارك فيه 226 مشاركاً، اختار الجمهور خسارة النصر هي الأبرز في الجولة الأولى بنسبة 37.7٪، ثم عودة الزعيم 34.3٪، فصحوة عجمان والإمارات 19٪، وأخيراً مستوى بني ياس بدون مهاجم 9.2٪.

وأكد المحلل الفني خالد عبيد، أن فريق الوحدة هو الأكثر إقناعاً في الجولة الأولى وظهر أنه سيكون رقماً صعباً في البطولة، بعدما قام بانتدابات مقننة لكنها مؤثرة، خصوصاً بالتعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو، هداف بني ياس والظفرة وأفضل لاعب أجنبي الموسم الماضي، كما أشاد عبيد بالمستوى الفني لفريق الجزيرة وأنه الأكثر استقراراً وثباتاً.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «الوحدة والجزيرة هما الأكثر جاهزية وإقناعاً في الجولة الأولى، النصر غير جاهز وهناك شيء خطأ في الفريق، فريق العين حقق النقاط الثلاث وهو الأهم لكن دون شكل جماعي. فريق عجمان الموسم الحالي يختلف تماماً عن الموسم الماضي بفضل التعاقدات المميزة والجيدة».

وأضاف: «كان من المتوقع أن يظهر كلباء وخورفكان بشكل أفضل بهذا الكم من التعاقدات، وربما يظهر ذلك في المباريات المقبلة. الشارقة لعب ناقصاً لاعبين مهمين ونجح في الفوز لأنه يملك الخامات الفردية التي تستطيع إنهاء الهجمات بمهارات فردية، وأعتقد أن أجانب الوصل الأربعة لم يحققوا الإضافة المطلوبة، ولكن كل هذه الأمور في أول مباراة وربما تتغير في الجولات المقبلة».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق للجولة الأولى، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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