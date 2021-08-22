الامارات | آل بركت: فوز السدراني بكأس الشطرنج نتاج خطة عمل بدأت قبل 8 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن آل بركت: فوز السدراني بكأس الشطرنج نتاج خطة عمل بدأت قبل 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله آل بركت، في تصريحات صحافية، أن فوز لاعب الفجيرة عمار السدراني بكأس رئيس الدولة لشطرنج الرجال، التي نظمها اتحاد الشطرنج في نادي اتحاد كلباء، بعد أن فاز بجميع الجولات محققاً العلامة الكاملة، نتيجة خطة استراتيجية بحثها واعتمدها مجلس الإدارة منذ ثماني سنوات للاعبين المميزين، ليتمكنوا من نيل الألقاب الدولية والوصول إلى منصات التتويج العالمية والمحلية.

ويعد السدراني أول لاعب بعمر 17 سنة يحصل على كأس رئيس الدولة للشطرنج للرجال.وأهدى مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة إنجاز الفوز بكأس رئيس الدولة للرجال إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

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