الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون - مانشستر يونايتد 17:00
وولفرهامبتون - توتنهام 17:00
آرسنال - تشيلسي 19:30
ريال سوسييداد - رايو فاليكانو 19:00
أتلتيكو مدريد - إلتشي 21:30
ليفانتي - ريال مدريد 00:00
أودينيزي - يوفنتوس 20:30
بولونيا - ساليرنيتانا 20:30
نابولي - فينيزيا 22:45
روما - فيورنتينا 22:45
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