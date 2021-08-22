الامارات | السودان يواجه النيجر ودياً في دبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يواجه النيجر ودياً في دبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب السوداني عند الثامنة من مساء اليوم، في استاد آل مكتوم بنادي النصر، مباراة ودية دولية أمام منتخب النيجر، ضمن تحضيرات «صقور الجديان» للاستحقاقات القارية والدولية، أبرزها ظهوره المرتقب في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، وكذلك مشاركته في بطولة كأس العرب، علماً أن المنتخب السوداني سيواجه النيجر مجدداً ودياً، يوم 26 الجاري.

وانتزع المنتخب السوداني بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، كما فاز أخيراً على ليبيا بهدف نظيف في بطولة كأس العرب.

وعين اتحاد كرة القدم طاقم تحكيم إماراتياً بقيادة الحكم الدولي يحيى الملا لإدارة المباراة، ويضم الطاقم الحكمين المساعدين مسعود حسن وجمعة المخيني، وحميد خلفان حكماً رابعاً.

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