الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غضب

قال مقربون من لاعب بأحد أندية دوري أدنوك، إنه بدا غاضباً من عدم إشراك المدرب له ضمن التشكيلة الأساسية في الجولة الأولى، والدفع بلاعب صاعد تم استقطابه، أخيراً، لصفوف الفريق.

جمهور

طالب جمهور أحد الأندية، التي تنافس في دوري أدنوك للمحترفين، تخصيص أماكن تتوسط ملعب المباراة، وعدم جلوسهم في الزاوية البعيدة، وذلك لدعم الحضور الجماهيري للمباريات وإضفاء المتعة على المتابعة.

منسق

أسهم المنسق الإعلامي لأحد الأندية المحترفة في إنجاح المردود الإعلامي بشكل مميز، بعد أن قام بتأمين جميع المستلزمات الضرورية للصحافيين بشكل مبكر ومتكامل.

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