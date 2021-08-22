شكرا لقرائتكم خبر عن شحاتة: الإرهاق وراء خسارة الجونة من سموحة.. ونتمنى عقد صفقات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رضا شحاتة المدير الفني للجونة عن حزنه بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، مؤكدا أن فريقه عاني من مشاكل كثيرة منها غياب اللاعبين والارهاق والطموح، خاصة مع غياب الحافز لدى اللاعبين.

وقال شحاتة، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إنه يحاول تقديم مباريات طيبة مع فريق الجونة، ولكن الإرهاق أثّر على اللاعبين، مشيرا إلى أنه موسم مر بحلوه ومره، وتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل والترتيب يكون أفضل.

وأكد أن فريق الجونة لا يفضل الاعتراض، ويحترم قرارات التحكيم وأنه تعرض للظلم كثيرا.

وأضاف: "الحمد لله على الفترات الماضية.. أتمنى عقد صفقات جيدة وتعويض الغيابات".