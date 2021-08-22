شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة البارالمبية تصل قطر في ترانزيت قبل استكمال رحلة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة مصر البارالمبية، إلى قطر في ترانزيت عدة ساعات قبل استئناف الرحلة إلى طوكيو، حيث غادرت البعثة البارالمبية المصرية مطار القاهرة الدولى مساء السبت، متوجهة إلى اليابان، حيث تشارك البعثة المصرية فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، ويرافق البعثة الدكتور عمرو الحداد ممثل الحكومة في البعثة المصرية.

البعثة البارالمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو تستعد للمشاركة فى منافسات الدورة الأولمبية التى تنطلق فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة المصرية 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب، وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

وخضع لاعبو البعثة المصرية المشاركة فى الدورة البارالمبية لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، للاطمئنان على سلامتهم قبل السفر وجاءت نتيجة المسحة سلبية، وغادر الفوج الأول، أول أمس الخميس ووصل الجمعة، بينما يصل فوج اليوم غدا الأحد 22 أغسطس.